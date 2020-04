Facundo Manes

Facundo Manes analizó, a través de su cuenta de Instagram, el impacto de la cuarentena en la salud mental de la población.

“Sabemos que el aislamiento social –sobre todo el prolongado- puede tener efectos importantes en la salud mental. Por eso, es clave que cada uno de nosotros monitoree sus emociones y busque ayuda profesional en caso de notar signos de alarma”, inició.

The Lancet, una de las revistas científicas más prestigiosas, publicó una revisión de más de 3000 trabajos relativos a los efectos de la cuarentena sobre la salud mental de la población. Aunque se estudiaron cuarentenas más cortas y más restringidas a nivel poblacional, me pareció interesante compartirles las principales conclusiones:

✔ La mayoría de los estudios encontró efectos psicológicos negativos como estrés postraumático, ansiedad, depresión, agotamiento, insomnio, estigma, frustración, desapego, ira, entre otros.

✔ El impacto mental de la cuarentena es amplio, sustancial y además puede ser duradero.

✔ Esto no significa que la cuarentena no deba implementarse. Es una medida útil y eficaz para evitar la propagación del virus. De hecho, los efectos psicológicos de no implementar una cuarentena y permitir que la enfermedad se propague podrían ser peores. Sin embargo, esto no significa que el aislamiento social preventivo pensado para el bien común no tenga efectos colaterales y es por eso que debe manejarse con sumo cuidado.

✔ Los funcionarios deben tomar todas las medidas para garantizar que esta experiencia sea lo más tolerable posible para las personas.

✔ Algunas medidas que pueden aliviar el estrés de la incertidumbre son: comunicación clara, proporcionar actividades significativas para que las personas realicen mientras están en cuarentena, asegurar suministros básicos (como alimentos, agua e insumos médicos) y reforzar la sensación de altruismo que las personas deberían, con razón, sentir (es un motivo más fuerte que la obligatoriedad para impulsar conductas prosociales).

“No todos enfrentamos la cuarentena en la misma situación. Hay poblaciones especialmente vulnerables. Es muy difícil planificar mientras estamos en modo de supervivencia. Pero es vital pensar estrategias para cuidar, hoy más que nunca, la mayor riqueza de nuestro país: los recursos cognitivos y emocionales de TODOS los ciudadanos”; cerró.