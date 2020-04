Graciela Alfano y Pablo Escobar

Graciela Alfano fue la gran protagonista de la emisión del sábado pasado de PH, Podemos Hablar al recordar una anécdota que tuvo lugar en Cali, Colombia, en 1972.

La actriz retrocedió hasta aquel año para recordar cuando se consagró como Miss Belleza Panamericana. “Todas teníamos una chica colombiana que nos acompañaba y nos asistía en ese momento con cosas de belleza, y también teníamos un joven que nos acompañaba, como está Marcelo ahora, elegantísimo. Lo llamábamos edecán”, dijo, señalando a su lado a Polino, otro de los invitados del programa.

Según su relato, a ella le tocó de acompañante un joven oriundo de Medellín, llamado Pablo Escobar Gaviria. Por aquel entonces tenía poco más de 20 años y, claro está, no era conocido públicamente. “Lo más gracioso era que mi madre me había acompañado, porque en estos chistes se sumaba sabés cómo, y a ella le encantaba este muchachito”, recordó en el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

En ese sentido, contó lo que recuerda de aquel encuentro: “En ese momento no se sabía absolutamente nada de sus orígenes, era una criatura. Era una persona muy callada y le gustaba mucho la belleza. Me acuerdo que yo salía y se me quedaba mirando así, como que un poco me molestaba”.

Polino, rápido de reflejos, le preguntó si había pasado algo entre ellos. Pero Grace lo negó rotundamente: “No, éramos muy chiquilines. Mi mamá quería que me casara con él…”

“Años después, cuando el padre de mis hijos se peleaba con mi mamá -porque ellos tenían peleas, mi mamá era tremenda con todo el mundo-, él le decía: ‘Mire si su hija se hubiese casado con el colombiano…”, recordó entre risas.