Puerta de la residencia geriátrica en Almagro.

En la Ciudad de Buenos Aires hay 478 geriátricos. Y alrededor de 20 mil camas disponibles. Estos son los números oficiales, los de establecimientos que forman parte de un registro y que son monitoreados.

Esta semana se conocieron casos de coronavirus positivos en al menos dos establecimientos, en Belgrano y Parque Avellaneda. La alarma se encendió. Y es imposible no mirar lo que pasó en países de Europa como España o Italia, en donde las residencias para mayores fueron golpeadas por la enfermedad.

En Almagro Córdoba y Medrano las autoridades realizaron un operativo de rutina para detectar posibles casos de coronavirus en la residencia. En esta oportunidad dio negativo a todos los residentes inspeccionados.

Hoy estos sitios están operando con un protocolo que se puso en marcha en los primeros días de marzo, cuando la Organización Mundial de Salud declaró la pandemia de coronavirus​. Y aquí se decretó la cuarentena​. Desde ese momento, los familiares no pueden ingresar; incluso los terapistas, como los kinesiólogos, tienen limitaciones para ver a los pacientes. Básicamente porque la búsqueda es aislar a esta población, que encabeza las estadísticas de muertos por Covid-19.