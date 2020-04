Abuela con síntomas de coronavirus es trasladada al hospital y se activó el protocolo.

En medio de los operativos de control en los geriátricos por la pandemia de Coronavirus, se conoció que una abuela con síntomas de covid-19 fue trasladada de un geriátrico de Villa Devoto que estaba clausurado. Las imágenes se difundieron por CANAL 26 en el preciso momento en que se llevaban a la mujer.

El geriátrico, ubicado en Villa Devoto, fue cerrado a raíz de la detección de un posible caso de coronavirus Covid-19. Además, la institución tiene su habilitación "en trámite" luego de que la cerraran en marzo por faltas en sus papeles.

Un vecino del geriátrico denunció el miércoles pasado, 22 de abril, que una de las residentes del geriátrico podría padecer coronavirus Covid-19. Fue entonces que se decidió realizar el operativo por control.

Las autoridades comprobaron que la mujer tiene 38,5° de fiebre y malestar general, por lo que se tomó la decisión de trasladarla en una ambulancia del PAMI a un centro médico.

Las versiones son distintas por estas horas y en medio del operativo en el geriátrico una mujer, hija de la abuela residente del geriátrico que fue trasladada, se acercó ante los medios para dar su versión. Desmintió la información de la clausura y afirmó que el lugar tiene la habilitación en trámite. Dijo, además, que el lugar tiene sólo 4 camas y pocos ancianos.

"Mi madre tiene demencia senil, no sabemos donde la llevarán porque no la puedo tener en mi casa. No puedo decir que la fiebre es por coronavirus", declaró la mujer ante los medios.