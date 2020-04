Sebastián Yatra y Tini Stoessel.

La cuarentena por coronavirus impuso en la gente una distancia indeseada. También entre ellos, Sebastián Yatra y Tini Stoessel. Como a todos, los afecta esa misma distancia obligada y ahora eso generó un sinfín de rumores de crisis.

De todos modos, tal vez como un gesto para acercarse virtualmente a ella y acallar esas versiones, Sebastián Yatra compartió en su cuenta de Instragram una versión de "Falta amor" que, en el marco de la promoción del tema que estrenó junto a Ricky Martin a fines de marzo, le grabó Tini Stoessel.

"Me haces falta amor", puso el artista junto a una carita con ojos de corazones y el hashtag #micoverFaltaAmor. “Gracias muñequita por esta versión tan hermosa”, agregó junto a la publicación, que acompañó junto a los emojis de un sol y unos brazos en posición de ruego.

La respuesta de Tini no se hizo esperar y no fue menos contundente. "Te extraño, gracias a vos por regalarme esta canción tan linda", fueron sus palabras, junto al emoji de un corazón alusivo.

“Por ahora estamos juntos, pero no es fácil. Es algo que vamos a tener que hablar entre nosotros”, había dicho días atrás la cantante, cuando ya se habían cumplido varias semanas de estar alejados a raíz de la cuarentena.

“Siempre tuve relaciones a distancia. Siempre me pasó. No sólo con mis novios, sino también con mi familia y mis amigos. Ahora es más raro aún porque tenemos la incertidumbre de lo que va a pasar con el mundo. No se sabe ni cuándo van a abrir las fronteras", agregó al respecto.

Pero transitando la distancia y atravesando los rumores de crisis apareció también el nombre de una supuesta tercera en discordia: Danna Paola, la actriz mexicana de la serie Élite. Las versiones surgieron a partir de los likes que la actriz comenzó a darle a las publicaciones de Yatra, con quien la prensa de su país ya la había relacionado anteriormente.

Como fuera, los rumores quedaron en eso ya que, ante el alcance mediático que tuvieron los rumores, la actriz mexicana dejó de seguir al colombiano.

Eso, sumado al gesto explícito de ambos en las redes, no hace más que confirmar que, más allá de la distancia y el tiempo que llevan sin verse a raíz de la pandemia, el amor entre Tini y Yatra se mantiene más fuerte que cualquier virus.