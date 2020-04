Abuelos testados en los geriátrico de España.

La residencia privada Las Praderas de Pozuelo de Alarcón, en la comunidad de Madrid, es el contraejemplo de la tragedia, pues la implantación de un estricto protocolo sanitario ha puesto freno al virus. Entre las medidas, una desinfección diaria de todas las salas, los pasillos y las habitaciones. "Tratamos todas las habitaciones, todo, las esquinas, todo, todo, todo lo que tenemos en la residencia", explica Hamid, un empleado encargado de la desinfección.

Para los mayores, todo esto no resulta fácil, pues no pueden salir de sus habitaciones y sus interacciones se limitan a los intercambios con empleados totalmente cubiertos. "Yo antes estaba por toda la residencia, me iba, me venia, pero como ahora tenemos que estar dentro, porque así nos lo mandan las circunstancias pues me aguanto aquí dentro. O leo, o veo televisión", explica Carlos de la Torre, un residente de 92 años.

Todo el personal utiliza material de protección completa y el centro cuenta con su propio equipo médico.El problema de estas medidas drásticas es que los ancianos pierden movilidad. A lo que hay que sumar las graves consecuencias psicológicas del aislamiento, la falta de visitas de familiares y la atmósfera de temor.

"Hemos notado que algunos residentes han caído al nivel emocional, ya no tienen la misma expresión de antes, hay gente que hablaba que ahora no habla, hay gente que antes quería hacer actividades que ahora se están mas apagadas y deprimidas", explica Daniel Agha, el director de la residencia.

Cerca de 15.900 muertos en residencias con covid-19 o síntomas de la enfermedad. Pese a todo, esta residencia resulta modélica a la hora de hacer frente a esta pandemia sin piedad. Según cifras comunicadas al Gobierno por las comunidades autónomas, en las alrededor de 5450 residencias de ancianos de España han fallecido por covid-19 o con síntomas similares casi 15.900 personas.