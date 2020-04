Juan Carlos Blumberg

Juan Carlos Blumberg, padre de Axel, una víctima de inseguridad, habló con Eduardo Serenellini en RADIO LATINA ante el pedido de uno de los integrantes de la banda que asesinó a su hijo para salir en libertad ante la pandemia de coronavirus.

“Venimos oponiéndonos a su salida, el individuo cada cuatro meses viene intentando”, señaló Blumberg y agregó que “es una persona que torturó y terminó matando y, este individuo, después de tantos años de estar preso sigue con informes negativos, no está arrepentido para nada”.

Your browser does not support the video element.

Frente a esto, el padre de Axel aseguró: “Si estas personas salen van a delinquir, secuestrar y matar”.

Noticias relacionadas

“Toda esta gente que quieren liberar no respetan ni un código penal, ¿van a respetar una cuarentena?”, manifestó Juan Carlos Blumberg y sentenció que “el poder político en Argentina está muy equivocado, esto va a traer muchos más daños a la gente honesta que trabaja”.