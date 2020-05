Peter Ratcliffe, premio nobel de medicina.

El científico británico Sir Peter Ratcliffe, premio Nobel de Medicina en 2019, brindó una entrevista contando cómo ve el avance de la pandemia de coronavirus y la reacción de los gobiernos.

"Como todo el mundo, estoy triste por lo que está sucediendo, de alguna manera siento frustración, pero ante todo preocupación. Es difícil saber qué decir o cuáles son las observaciones correctas. La verdad es que nosotros, en este momento, realmente no sabemos dónde terminará todo esto”, explicó en diálogo con la BBC.

"Creo que los primeros datos parecieron indicar que China había podido controlar la epidemia bastante bien, todos los detalles de eso aún están por emerger. Está demostrado que (el coronavirus) ha sido mucho más grave en Europa y en Estados Unidos de lo que se pudo haber predicho", pese a que "un buen número de expertos había advertido sobre los posibles problemas", continuó.

Respecto a cómo ve la situación en Reino Unido, su país, dijo: "El primer problema es que no estábamos tan preparados como podríamos haber estado. La mayoría de nosotros evaluamos mal la amenaza (…) Pero no tiene sentido culpar a nadie. Simplemente hay que seguir y hacer lo mejor que se pueda".

"Mi problema realmente es que pareciera (que las evaluaciones erróneas) siguen produciéndose. Todavía no hemos analizado todo lo que se debe hacer. En este país, aún estamos avanzando muy lentamente hacia una situación en la que intentamos controlar una epidemia que está en pleno desarrollo. Estamos esperando que pase lo mejor, esperando la posibilidad de que de alguna manera la epidemia se desvanezca", agregó.

"Es mejor ser honestos sobre lo que se ignora y no estar dando declaración tras declaración: ‘el virus está haciendo esto’, ‘tantos tests no serían necesarios’ o que (la situación) se acabará en mayo o junio’", explicó.

"La gente coincide en que estas afirmaciones (y predicciones) no tienen base y que son inútiles. La gente entenderá que estamos atravesando un tiempo de incertidumbre y que, aunque tenemos un número de opciones esperanzadoras, es difícil determinar qué pasará con ellas. La importancia de decir la verdad”", agregó.

"Se hará evidente quién ha dicho la verdad y quién no a medida que surjan las indagaciones. Las personas que no hicieron los preparativos tan rápido como debieron. Muchos de nosotros pudimos haber cometido ese error. No tengo ninguna simpatía por las personas que siguen ocultando los hechos", manifestó.

"Creo que el público puede sobrellevar las noticias malas y un nivel de incertidumbre. Considero que hay distintos tipos de problemas en muchos países en este momento, en la forma cómo el liderazgo ha respondido, en las declaraciones sobre los datos relacionados con la epidemia", opinó.

"Creo que si hubiese una lección sería decir toda la verdad y nada más que la verdad. Estoy en Inglaterra y eso es extremadamente importante y cualquier desviación de ese principio tiene grandes sanciones", cerró.