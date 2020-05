Donald Trump, REUTERS.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a crear polémica al contradecir a sus servicios de espionaje y asegurar que tiene pruebas de que el coronavirus se generó en un laboratorio de Wuhan, en China.

"Sí, las tengo. Y creo que la Organización Mundial de la Salud debería avergonzarse de sí misma por ser como la agencia de relaciones públicas de China", comentó.

El vicepresidente Mike Pence usó por primera vez una mascarilla en público. Lo ha hecho durante una visita a una planta de General Motors, que ha dejado los coches para fabricar ventiladores médicos.

Otras empresas no se han reinventado y llevan cerradas un mes y medio. El parón de la economía se ha cobrado ya 30 millones de empleos. Contra ello se manifiestan muchos estadounidenses.

En Michigan, centenares de manifestantes, algunos armados con rifles, intentaron entrar en el Capitolio, donde se debatía la extensión del estado de emergencia solicitada por el gobernador, un demócrata, quien como todos los gobernadores es quien debe decidir sobre el desconfinamiento.