El mejor plan para este fin de semana en cuarentena es “El Alma de la Fiesta”, una película con Melissa McCarthy y que podés disfrutar a través de Telecentro Play.

Luego de que Deanna Miles se divorcia de su esposo Dan y decide volver a la universidad, termina en clases con su hija, quien no está cómoda con la idea. Deanna, pronto conocida como Dee-Rock, se sumerge de lleno en la experiencia del campus y abraza la libertad y la diversión, en sus propios términos, encontrando su verdadero yo en un último año que nadie se esperaba.

Life of the Party es una película estadounidense de comedia dirigida por Ben Falcone y escrita por Falcone y Melissa McCarthy. Es la tercera película dirigida por Falcone y coescrita por el par, luego de Tammy (2014) y The Boss (2016).

La película es protagonizada por McCarthy, Molly Gordon, Gillian Jacobs, Maya Rudolph, Julie Bowen, Matt Walsh, Debby Ryan, Adria Arjona, Jessie Ennis, Stephen Root, y Jacki Weaver, y sigue a una madre recién divorciada que regresa a la universidad para completar su licenciatura, y termina haciendo lazos con los amigos de su hija.

Es producida por On the Day Productions y New Line Cinema, y fue estrenada el 11 de mayo de 2018, por Warner Bros. Pictures.

Deanna, una mujer en sus 40, deja de lado su tristeza luego de un abrupto divorcio y vuelve a la universidad para graduarse. 🎓 Mirá El Alma de la Fiesta en tu tele y en todos tus dispositivos móviles, por Telecentro Play pic.twitter.com/KQUp7NVlwK — Telecentro (@TeleCentroAr) May 1, 2020

