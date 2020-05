Coronavirus en Brasil

Imágenes aéreas obtenidas a las afueras de Río de Janeiro, muestran un enorme cementerio con estructuras verticales para apilar hasta ocho ataúdes con víctimas de coronavirus, que siguen aumentando en Brasil.

Brasil es el país de América Latina más azotado por la pandemia, con hospitales, morgues y cementerios colapsados a medida que el covid-19 sigue propagándose.

El ministro de Salud de Brasil, Nelson Teich, estimó que el país podría alcanzar las mil muertes diarias por coronavirus si la pandemia "continúa avanzando".

"El número de mil, si tenemos un crecimiento significativo de casos, es posible que suceda", declaró el funcionario, si bien aclaró que se trata de una proyección que podría no hacerse realidad.

