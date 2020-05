Coronavirus en España, REUTERS

El Gobierno de España estima que este año se producirá una brutal caída del producto interior bruto del 9,2 %, pronósticos peores que los del FMI. Ese colapso económico vendrá acompañado por un importante aumento del desempleo, que escalará hasta el 19 %.

Estos datos forman parte del Plan de Estabilidad que España ha enviado a Bruselas. Según la vicepresidenta económica Nadia Calviño, tras el batacazo, la actividad económica empezará a recuperarse de forma lenta en la segunda mitad de este año.

"Se prevé que el impacto económico del covid-19 será en forma de V asimétrica -explicó Calviño-. La caida de la actividad económica está siendo muy intensa, con una pendiente negativa muy pronunciada, particularmente en este segundo trimestre, mientras la recuperación será, previsiblemente, más gradual".

La parálisis económica debido a la cuarentena y a las medidas drásticas para hacer frente a la pandemia de coronavirus están destruyendo el tejido económico de España. Además de la brusca caída del PIB y el aumento del desempleo, se espera que el déficit público pase del 2,8 % en 2019 al 10,3 % este año debido a una caída de los ingresos públicos de 25.000 millones de euros, así como un incremento de 10 puntos del gasto público. En cuanto a la deuda pública, pasará del 96 % a más de 115,7 %.

El parte médico de España indica que la situación es grave. La contracción económica está siendo generada por un desplome del gasto de los hogares, de las inversiones y de las exportaciones.

Video: Gentileza EURONEWS