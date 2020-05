Celeste Muriega en Me Gusta La Tarde. CANAL 26.

La conductora, modelo y bailarina Celeste Muriega, adelantó en el programa de Santiago Yezen y Pilar Smith, "Me Gusta la Tarde", su nuevo ciclo en CANAL 26 que irá de 22 a 24 desde este lunes 4 de mayo.

Celeste estará acompañada por Diego Codini en la conducción de un ciclo que tendrá las últimas novedades sobre uno de los temas que preocupan al país y al mundo: la pandemia de coronavirus. Además abordará otras temáticas de espectáculos, deportes, internacionales, economía e información general.

“Estoy muy feliz de volver acompañada de Diego que la tiene clarísima. Le tomé el gustito a la conducción y la gente me preguntaba cuándo iba a volver a CANAL 26”, contó en diálogo con Pilar y Santiago.

Sobre qué verán en el nuevo ciclo, dijo: “Lo que verán en este programa es una especia de distensión para la gente con premios y sorteos y de información general. De todo un poco”.

Celeste además adelantó que habrá una sorpresa para todos los televidentes: “Todos los viernes habrán premios para que disfruten en sus casas en esta cuarentena. Tienen que estar atentos para no perdérselo”.

Esta no es la primera vez que Muriega llega a la pantalla de CANAL 26, durante el 2019 estuvo frente al ciclo de 15 a 17 con Daniel Mollo. Ahora Celeste volverá con todo a la pantalla con un nuevo desafío ya que en esta oportunidad la podremos ver en el horario nocturno.

No te pierdas el regreso de Celeste a la pantalla del 26 acompañada de un gran equipo, agendalo desde este lunes de 22 a 24.