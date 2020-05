Un video viral de un español ha circulado en las últimas horas en redes sociales. En dicho material fílmico, el hombre cuestiona la veracidad de las cifras y la información dada a conocer del coronavirus.

“Dieron las cifras del famoso COVID-19, más de 200.00 en todo el mundo. Si tenemos en cuenta que en el mundo hay una población de 7.500 millones en todo el mundo, han muerto el 0,026% de la población. ¿Esto es una pandemia? ¿De verdad?”, comienza explicando el hombre del cuál su identidad no ha trascendido.

“¿Qué tomadura de pelo es esta? Hemos confinado, por lo menos en España, a las personas como animales en sus casas y nos han tenido más de 40 días sin poder salir, destruyeron la economía del país y del mundo. Esto es lo que buscan porque esto no es una pandemia”, manifestó.

“Para declarar pandemia tendría que estar como mínimo hablar de un 1% de muertes a nivel mundial. La gripe española mató a 100 millones de personas y esto qué tomadura de pelo es. 200.000 personas solo mueren aquí por año en España”, comentó.

“No se están haciendo autopsias, ¿qué es lo que buscan? Hay una serie de personajes, médicos, que meten miedo a la población con la salida de los niños y demás. ¿Qué es lo que quieren? ¿Destruir el mundo y que no haya relaciones humanas?”, se preguntó.

“Nosotros estamos confinados sin salir, negocios quebrando y la economía destruida. No sé en qué mes vivo porque me tienen atado. En enero se estaban contagiando miles por gripe, con hospitales contagiados. ¿Hay que aplaudir estas cifras?”, aseveró.

“Es lamentable que la gente muere. Una cosa es morir por y otra es con, esto es una tomadura de pelo con y por, tenemos más de 8 millones de personas adultas encerradas. Los mamarrachos que dominan al mundo trabajan para la misma elite”, explicó.

“Están destruyendo nuestro país y el mundo. Lo único que no ha parado es la entrada de inmigrantes. ¿Para quién trabajan? Son una banda de sinvergüenza”, cerró.