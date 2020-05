HBO GO

La plataforma de contenidos vía streaming HBO GO informó en su cuentas oficiales que en la noche del sábado se encontró experimentando problemas a nivel global afectando los servicios de los operadores de TV por cable también en su programación ON DEMAND.

En la noche del sábado, distintos usuarios se manifestaron en redes sociales detallando que los inconvenientes comenzaron alrededor de las 22.00 Hs. en Argentina y finalizaron cerca de la 1 am del domingo.

Así se reportaron las fallas del servicio de streaming en las últimas 24 horas: