Juana Viale comenzó el programa "La noche de Mirtha" dedicándole unas sentidas palabras a su tía abuela Silvia "Goldie" Legrand: "Ayer murió la hermana gemela de mi abuela. Uno por ahí está a veces preparado para llevar adelante este programa, pero uno nunca puede aprender a transmitir este tipo de noticias".

Hablando con calidez, Juana hizo referencia a Goldie como "una actriz de la época de oro" del cine que "hizo grandes películas junto a su hermana". Pero también la destacó como "una mujer muy sensible y familiera".

Con respecto a salir al aire en pleno duelo, Viale comentó que siguió la voluntad y pedido de Mirtha Legrand: "A pesar de todas las situaciones que tuvo que pasar mi abuela siempre le dijo que tenía que ir a trabajar".

"Es muy difícil la situación y me imagino que perder una hermana es muy difícil", fueron las últimas palabras que alcanzó a decir, ya quebrada en llanto, antes de pedir un tape.