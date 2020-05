Mirtha Legrand y Goldie Legrand

Durante el programa aniversario por los 50 años del programa Mirtha Legrand, su hermana Silvia “Goldie” le envió una carta que generó la emoción de la diva.

Ante su reciente fallecimiento, la señora de los almuerzos volvió a compartir en sus redes sociales dichas palabras para rendir homenaje a su hermana.

El texto de la carta inició: “Querida hermana, en estos 50 años quiero expresarte algunas cosas y temo sinceramente traicionar mis sentimientos y mi imparcialidad. Eres un ser único e irrepetible, cuando a veces decís que has dado tu vida al público, es verdad. Agreguemos tus largos años de cine. Empezaste a los once años y no has parado hasta hoy. Haciendo honor a tu personal elegancia, proverbial elegancia. Tus verdades, tus convicciones; no en vano sos tan amada. Como hermana tengo orgullo por tus logros y por el cariño y respeto mutuo. No quiero ocupar chiquita más tiempo en este homenaje”.

“Mil gracias por tantos años de trabajos inolvidables y por regalarnos tu finura y tu delicadeza y no sigo porque la emoción no me lo permite, chau hermana”, finalizó Goldie.

HERMANA QUERIDA, te fuiste sorpresivamente. No olvidaré tu ternura, cariño y sabiduría. Desde el cielo seguirás con tu amor incondicional hacia todos nosotros. Hermana, como te voy a extrañar, hoy no tengo consuelo. pic.twitter.com/zlgMTDySIG — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) May 2, 2020

Las redes sociales fue el lugar donde la Diva despidió a su hermana, al compartir también un tuit que decía: "HERMANA QUERIDA, te fuiste sorpresivamente. No olvidaré tu ternura, cariño y sabiduría. Desde el cielo seguirás con tu amor incondicional hacia todos nosotros. Hermana, como te voy a extrañar, hoy no tengo consuelo".