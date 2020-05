Agustín Cantello, joven asesinado en 2015

Silvina Sosa es la madre de Agustín Cantello, un joven de 25 años al que mataron en 2015 mientras atendía un kiosco en Luján, y por estos día se enteró vía WhatsApp que le habían concedido la prisión domiciliaria en medio de la pandemia de coronavirus.

El asaltante entró al comercio, robó la recaudación y asesinó de un tiro en el pecho al joven en un comercio de la ciudad de la Basílica.

“Estoy destrozada. Cuando me enteré de que el asesino estaba libre busqué el video del robo y lo volví a ver. Ellos alegan que fue un accidente, que se le escapó el tiro. Pero claramente se ve que el pibe entró de una a robar y apuntando todo el tiempo a Agustín. Así y todo los jueces no dan la condena firme porque están viendo qué fue lo que le pasó. Ahora parece que es un santo, que estudia, que quiere trabajar, que tiene buena conducta. Yo no tengo odio hacia él ni hacia su familia. Me parece bien que quiera reivindicarse pero que cumpla una condena. Porque mi hijo no está y no puede ser que el asesino esté como pancho por su casa”, dijo.

“Hace cuatro años, ocho meses y no sé cuántos días que estoy en pausa. Ese es mi verdadero aislamiento. Todo este tiempo llevo de cuarentena. Trato de empezar de nuevo, de salir, de no sufrir ataques de pánico cuando estoy con mucha gente. Trato de avanzar. Pero cuando pasan cosas como estas vuelven a matar a Agustín. Y yo lo vuelvo a enterrar”, expresó.

Nadie les avisó a los familiares de Agustín que a Nicolás Caro, que fue considerado culpable de homicidio agravado, le habían otorgado prisión domiciliaria y se enteraron por un mensaje de un amigo vía WhatsApp.

Si bien la sentencia está firme, está en proceso la solicitud de pena ante el Tribunal Penal Juvenil. Cuando entró a robar el kiosco en el que trabajaba Agustín, Caro tenía 16 años. Fue detenido días después del hecho y estuvo alojado en el Centro Cerrado Almafuerte. Allí permaneció bajo un tratamiento tutelar y cursó el secundario, razones que tomó su defensa para solicitar la prisión domiciliaria.

En primer término, el Tribunal de Responsabilidad Juvenil Número 1 negó el beneficio pero, tras la apelación, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, a cargo de Luis Alejandro Gil Juliani, otorgó el 21 de abril el arresto domiciliario de Caro por “buena conducta y para continuar con sus estudios”.

La noticia del arresto domiciliario generó repudio no solo en familiares y amigos de Agustín. También concejales del Frente Renovador de Luján manifestaron su postura en un comunicado.

“Ante la indignante noticia que da cuenta del beneficio de la prisión domiciliaria en favor del asesino de un joven lujanense, desde el Frente Renovador de Luján manifestamos nuestro repudio a esta irresponsable decisión de la Justicia, y expresamos nuestra preocupación ante la posible liberación de cientos de detenidos en todo el país”, indicaron.