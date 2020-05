Coronavirus en Europa. Reuters.

El peligro de la pandemia de Coronavirus sigue siendo algo evidente en toda Europa. Pese a esto, en varios países de la Unión Europea, se busca relajar en cierto modo las medidas de control y prevención. Rusia informó de 125.000 casos y más de 1.200 muertes en 24 horas.

El alcalde de Moscú avanzó que planean levantar hospitales de campaña en polideportivos y centros comerciales. para atender la creciente afluencia de pacientes.

Italia informó de la muerte de 474 personas. Cifra abultada por comunicaciones atrasadas de 282 fallecimientos extrahospitalrios en abril. La última cifra ofrecida por Italia sería por tanto de 192 muertes que confirma la tendencia a la baja.

Noticias relacionadas

Italia planea aliviar las restricciones que impuso hace siete semanas para frenar la propagación del coronavirus.

A partir de este lunes en Italia se reabrirán parques, fábricas y obras.

El delegado especial de Italia para el coronavirus, Domenico Arcuri, explicó;"Si se me permite usar una metáfora futbolística, está empezando el segundo tiempo y ahora todos tenemos claro que no sabemos cuánto durará y cómo acabará. No debemos olvidar los sacrificios que hemos hecho en el primer tiempo".

En Austria ya habían reabierto tiendas de menos de 400 metros cuadrados, así como centros de jardinería y ferreterías.

Informe sobre Coronavirus en Europa. EuroNews.

Desde este sábado también comercios de mayor superficie como mueblerías y centros comerciales.

Servicios de peluquería, masaje o podología vuelven a estar disponibles.

La mascarilla es obligatoria y la distancia social será de al menos un metro.

Pero para algunos, es demasiado pronto, demasiado deprisa.

Médicos, enfermeras, celadores, limpiadoras, camioneros. En el momento más duro de la pandemia en Rusia la Torre Ostankino de Moscú se ilumina este fin de semana en homenaje y reconocimiento a los que luchan en primera línea contra el coronavirus.