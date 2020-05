Presos reclamando ser liberados. NA.

La jueza de Ejecución penal de Quilmes Julia Márquez fue centro de atención en los medios la semana pasada tras afirmar que en la Provincia de Buenos Aires se liberaron 176 presos vinculados a delitos sexuales. Este domingo, habló nuevamente y dijo que tras revelar estos datos recibió "llamados" y afirmó que tiene miedo.

En diálogo con radio Mitre, la jueza ratificó la información que había dado hace algunos días, aunque especificó que estas cifras podrían tener lugar desde comienzo de año y no desde que empezó el aislamiento obligatorio por el coronavirus.

"Salieron beneficiados, no por cumplimiento de penas, eran libertades asistidas, libertades condicionales o arresto domiciliario. No está clasificado cuántos correspondían a cada uno de estos institutos, porque son números proporcionales", manifestó la jueza.

Márquez sostuvo también que nuestro Argentina "en 2018 tuvo más de 2300 muertos por asesinato" y que ahora "estamos todos resguardados por un poco más de 200" por COVID-19. "Si estamos haciendo esfuerzos para aplanar la curva del coronavirus, pongamos el mismo esfuerzo en aplanar la de los asesinatos", sentenció.

Así mismo, Márquez contó: "Me criticaron mucho por haber hablado de estos números porque no es mi facultad, solo que yo conozco esta información y tenemos que hablar de esto y las autoridades que saben esto no hablan".

Para culminar, la jueza expresó: "Cuando ladran es señal que cabalgamos, estoy convencida de que a alguien no le gustó esto y me da bronca que se le quiera poner una visión política en el medio cuando esto nos involucra a todos como sociedad porque la vida de las personas no tiene pertenencia política".

Respecto a los casos de COVID-19 dentro de las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Márquez aseguró que, hasta el momento, hubo un único caso. "Es que el interno iba al hospital de Avellaneda para dializarse, comenzó con fiebre y lo dejaron internado", contó haciendo referencia al caso de Julián Arakaki, de 49 años, alojado en la Unidad 23 de Florencio Varela y condenado a cadena perpetua por haber asesinado a su hija para vengarse de su expareja.

"Él estaba en sanidad junto a otros 4 internos de los cuales ninguno se contagió. El interno ya está recuperando, incluso dicen que murió y no es así", amplió.

Luego de revelar estos datos, la jueza de Ejecución penal de Quilmes contó que recibió "llamados" y aseguró que teme por su vida. "Es una situación compleja la mía, me sonó el teléfono. Si yo soy tan mentirosa, ¿por qué no salen a mostrar los números de las personas que recuperaron la libertad en este tiempo? Veo mucha gente dedicada a desprestigiarme, pero no con la misma vocación en investigar qué está pasando y si lo que digo es cierto o no. Yo estoy dando números del 28 de abril. Yo sabía que me jugaba una carta riesgosa y tengo la convicción que esto salvó vidas", aseguró.

Según los últimos datos brindados por el SPB, entre el 17 de marzo y 17 de abril del año pasado fueron liberados 44 acusados de delitos contra la integridad sexual. Mientras que en el mismo período este año liberaron a 38. Las domiciliarias vinculadas a estos delitos durante la pandemia son alrededor de 30.

Cerca del 69% de los beneficios de prisiones domiciliarias que se dieron por la COVID-19 son por delitos de narcomenudeo y contra la propiedad, según datos del Ministerio de Justicia bonaerense.

En cuanto a los presos por homicidio, el SPB informó 103 liberaciones en 2019 y 42 este año en el mismo lapso este año. De las cuales, una lleva la firma de Márquez.

Se trata de Víctor Manuel Carrizo, condenado a 11 años de prisión por homicidio calificado, a quien la jueza decidió enviar a su casa en abril, monitoreado con tobillera electrónica, por considerarlo población de riesgo, ya que padece tuberculosis. Frente a esta información, Márquez aseguró que muchas veces no está de acuerdo con lo que tiene que hacer. Y dijo: "Si a mí la Cámara me dice que tengo que hacer tal cosa lo tengo que hacer".