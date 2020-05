Coronavirus, gente en la calle en España. Reuters.

España supera los 25.000 muertos por coronavirus. Con los 276 nuevos decesos anunciados por el Gobierno este sábado, ya son 25.100 las personas fallecidas en el país por el virus desde el comienzo de la crisis.

De todos modos, desde este sábado, millones de españoles han podido salir de nuevo a la calle.

"La verdad es que son medidas muy extremas pero, es que... es lo que hay. Hay que hacer lo que nos dicen. Sobre todo hay que hacer caso a los profesionales sanitarios porque saben más que nosotros. Esta ligera liberación es genial. Cuando vayamos a mejor, nos sentiremos todos mejor", declaró el comerciante, Manuel García.

Tras siete semanas de confinamiento, prácticamente encerrados en sus hogares, los españoles han podido, de nuevo, pasear y hacer deporte al aire libre.

Así, el Gobierno ha permitido que los adultos puedan abandonar sus casas, dentro de un horario estipulado, tras la tendencia a la baja de las muertes por el patógeno y de los casos de nuevos contagios que se han registrado en los últimas días.

Avance del Coronavirus en España. EuroNews.

SE PERMITEN REUNIONES:

El Gobierno de España, entre tanto, permitirá reuniones de hasta un máximo de 10 personas a partir de la fase 1 de la desescalada, según han informado este domingo fuentes del Poder Ejecutivo.

Durante estas reuniones, las personas deberán guardar siempre una distancia interpersonal de dos metros y mantener las medidas de higiene establecidas en el decreto de alarma promulgado por el Ejecutivo de coalición que preside Pedro Sánchez.

Las reuniones no tendrán que ser de convivientes en el mismo domicilio, sino que pueden ser familiares, de vecinos o de amigos.

La fase 1 de la desescalada en la lucha contra el coronavirus entrará en vigor el próximo 11 de mayo en todas las provincias que cumplan los requisitos del panel integral de indicadores diseñado por las autoridades sanitarias para el Gobierno.

En esta fase 1 de la desescalada no solo se permitía el ‘take away’ en restaurantes y cafeterías, sino que también se autorizará recoger la comida solicitada por teléfono o a través de diversas aplicaciones. Eso sí, el pedido no se puede consumir en el interior.

En todos estos establecimientos debe garantizarse una distancia de separación interpersonal de dos metros. Solo puede haber un cliente por trabajador.

El Gobierno además ha decidido ampliar al 50% la estadía permitida en las terrazas de establecimientos hosteleros a partir de la fase 1 de la desescalada, que en un principio había planteado de solo un 30%.

Según han explicado fuentes del Gobierno, se ha decidido ampliar sobre el porcentaje previsto porque se considera compatible con las debidas garantías de seguridad en materia de salud pública.

Las mismas fuentes han explicado que el número máximo de diez personas para reuniones que se va a permitir en la fase 1 vale tanto para encuentros en domicilios como en terrazas.

Y podrán abrir, al 50% de su capacidad, tanto las terrazas que estén en la vía pública como las que se encuentren dentro del espacio del establecimiento hostelero, siempre que sea al aire libre.

Además, desde este lunes, los comercios minoristas de hasta 400 metros cuadrados podrán abrir con cita previa para dar una atención individual en franjas de atención preferente a los mayores de 65 años que deberán coincidir con sus respectivas bandas horarias de salida.

Las compras que se realicen deberán de ser dentro del mismo municipio en el que se resida.

Solo se podrán realizar fuera del municipio cuando los productos que se necesiten no estén disponibles en el municipio en el que se habita.

Los dependientes, así como el resto de empleados que puedan acudir a su puesto de trabajo, tienen la obligación de lavar cada día los uniformes que utilicen.

Los clientes no podrán utilizar los aseos de las tiendas, salvo en una situación de absoluta necesidad. Deberá haber papeleras para residuos en todos los comercios y las tiendas con probadores, después de ser utilizados, se tienen que higienizar.

Los trabajadores que se incorporen a la actividad no podrán tener sintomatología del covid-19 ni estar en cuarentena por haber estado en contacto con enfermos.

Pandemia en España y permisos para circular. Reuters.

VOLVER A LAS CALLES:

Con este marco, siete semanas después, los españoles han vuelto a salir a la calle. Desde este sábado se ha flexibilizado el confinamiento en España y ya es posible salir a dar paseos y a hacer deporte sin límite de edad. Sin embargo, hay que mantener las precauciones y respetar las franjas horarias estipuladas.

"La fase cero incluye, como saben, algunas medidas de alivio que ya han entrado en vigor, como la posibilidad de que los niños salgan, los paseos o el ejercicio físico en la calle. También incluye otras medidas de apertura, muy limitada, de algunos establecimientos públicos, que entrarán en vigor este mismo lunes. La primera de ellas es la obligación de utilizar, a partir del próximo lunes 4 de mayo, las mascarillas en todo transporte público", declara Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España.

Los adultos pueden dar paseos y hacer deporte al aire libre durante un tiempo determinado, por la mañana y por la tarde. El Ejecutivo quiere evitar que coincidan con los menores, se produzcan aglomeraciones y aumente el riesgo de contagio.

"Me parece bien porque el domingo pasado no teníamos el tiempo de salida programado y hubo un momento en el que se juntó mucha gente en la calle al mismo tiempo. De esta manera, ahora no hay niños y dentro de una hora saldrán, por lo que esto es bueno para ellos y para el resto de ciudadanos", afirma Joan, un jubilado que ha podido dar su primer paseo en semanas.

La situación mejora pero los ciudadanos tendrán que esperar varios meses antes de poder asistir a grandes eventos deportivos y culturales.

Salidas a la calle en España. EuroNews.

ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS:

A los deportistas de alto nivel o de interés nacional se les permite el entrenamiento individual dentro de cada provincia, sin límite de tiempo y acompañados por un entrenador, que deberá guardar la distancia de seguridad.

Para el resto de federados, el entrenamiento debe ser individual y al aire libre, en las dos franjas del día habilitadas para el deporte: 6h-10h y 20-23h. Debe ser dentro del propio municipio. No se permite a estos deportistas que estén acompañados por un entrenador.

En las ligas profesionales se permiten los entrenamientos básicos, los individuales, explicó el presidente Sánchez.