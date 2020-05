Sergio Massa en Diputados.

Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, recorrió esta tarde el recinto de la Cámara Baja con toda la tecnología lista para comenzar a sesionar de forma telemática a partir de esta semana.

El presidente de la Cámara baja estuvo acompañado por representantes de distintos bloques, como Cristian Ritondo (PRO), Cristina Álvarez Rodríguez (Frente de Todos), Facundo Suárez Lastra (UCR), Cecilia Moreau (Frente de Todos), Álvaro González (PRO) y Miguel Bazzé (UCR), y el Secretario General de la Cámara, Juan Manuel Cheppi.

En un recinto rodeado de paneles con monitores que contendrán la imagen en vivo de cada uno de los Diputados, Massa explicó el funcionamiento del sistema y los distintos momentos que abarcará la sesion virtual.

La sesión virtual se dará en el marco de la actual cuarentena por Coronavirus decretada por el Gobierno Nacional en toda la Argentina.

El presidente de Cámara de Diputados anticipando las sesiones.

Habrá sesión virtual por Coronavirus.

Histórica primera sesión virtual.