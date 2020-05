Motín en Santiago del Estero.

Reclusos de la Unidad Penitenciaria N°1 de la capital santiagueña iniciaron una revuelta anoche al quemar colchones y sillas, en reclamo de "prisiones domiciliarias". Varios integrantes del Servicio Penitenciario resultaron heridos, aunque ninguno de ellos de gravedad

Un agente con un corte en su cabeza, producto de un piedrazo, y varios miembros más de la fuerza con lesiones menores fue el saldo de la revuelta carcelaria, donde también resultaron heridos, con postas de goma, algunos de los reclusos que protagonizaron el reclamo por traslados domiciliarios.

Efectivos del Servicio Penitenciario junto con personal de tareas especiales de la Policía de Santiago del Estero perimetraron la zona e intervinieron para reducir la revuelta. Carlos Rodríguez, jefe de bomberos de Santiago del Estero, confirmó que “la situación está controlada” y que se encuentra “todo normalizado”. Rodríguez explicó que desde la cárcel solicitaron apoyo “por un pequeño incendio dentro del penal”. En declaraciones a TN expresó que si bien desconoce el número de reclusos que se amotinaron, “la noche fue movida hasta que la policía pudo controlar la situación”.

A través de las redes sociales se difundió que reclusos se habrían fugado del penal. Sin embargo, Rodríguez confirmó que fueron noticias falsas: “No es cierto, fue orquestado desde afuera para generar más disturbios”. Las primeras versiones que circularon sostienen que habría guardia cárceles heridos y que fueron tomados de rehenes por los propios presos, sin embargo hasta el momento ninguna fuente oficial confirmó la información.

Diario Panorama informó que el motín culminó a las 00:45. Las fuerzas de seguridad restablecieron el orden sin iniciar negociaciones con los reclusos. Desde el mismo medio señalaron que hubo 13 presos con heridas leves de balas de goma ,producto del enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, que serán atendidos en la enfermería del penal.

Durante el transcurso de los incidentes estuvieron presentes el fiscal Raúl Alfonzo, el juez de Ejecución Penal, Rubén Seiler, el secretario de Seguridad, Marcelo Pato, y el subsecretario de Justicia, Dr. Ramiro Santillán.

Si bien aún se desconoce el origen de los incidentes, suceden en medio de la polémica por las condiciones de salubridad e higiene de las cárceles y por las liberaciones masivas de presos bajo la excusa de la pandemia de coronavirus.

Mientras tanto, en Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense se volvieron a escuchar cacerolazos en contra de las prisiones domiciliarias.