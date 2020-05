Sassuolo, entrenamiento, coronavirus.

El gobierno italiano comunicó este domingo que a partir de mañana los atletas de todas las disciplinas, incluso los deportes colectivos, podrán realizar entrenamientos en los centros especializados con estricto respeto de la distancia social, como medida para avanzar sobre el levantamiento gradual del aislamiento por la pandemia de coronavirus.

Varios clubes de la Serie A han empezado este lunes los preparativos necesarios para regresar a entrenar, de forma individual, en sus centros deportivos, después de que el Ministerio del Interior permitiera las prácticas a puerta cerrada tanto para deportes individuales como de equipo.

El primero en saltar al campo fue el Sassuolo, que informó en un comunicado oficial que sus jugadores podrán acudir al centro deportivo del club a partir de este mismo lunes, mientras que clubes como la Juventus, el Inter de Milán, la Roma o el Napoli lo harán entre esta semana y principios de la próxima.





Un decreto ministerial exige que los deportistas trabajen "al menos con dos metros" de separación y "a puertas cerradas", informa el diario deportivo local Corriere dello Sport.

Inicialmente la reanudación de los entrenamientos para los deportes colectivos era el 18 de mayo y mañana sólo comenzarían los atletas de disciplinas individuales, pero el gobierno atendió las peticiones de los clubes, principalmente de fútbol, y autorizó la apertura de sus centros de entrenamiento para que los jugadores pueda realizar ejercicios en el exterior con distancia social.





"Los deportistas, profesionales o no, de disciplinas individuales o no, están autorizados, como todos los ciudadanos, a hacer ejercicio en los espacios públicos o privados, respetando las reglas de distancia social de al menos dos metros, así como la prohibición de cualquier reagrupación", señaló el decreto del Ministerio del Interior.





Varios clubes, como la Roma, el Parma, el Bolonia o el Sassuolo, anunciaron su intención de abrir los centros de entrenamiento para que los jugadores pudieran ejercitarse.





Sassuolo, por caso, precisó que sus vestuarios, gimnasios y locales administrativos permanecerán cerrados.





En los próximos días, el gobierno italiano podría anunciar la reanudación de la Serie A, interrumpida desde el 9 de marzo, a la que le restan doce jornadas por disputar.