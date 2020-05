Cande Tinelli sensual en Instagram.

Cande Tinelli desplegó todo su arte fotográfico en una selfie al desnudo desde su baño personal. De espaldas, con un cigarrillo en la boca y la escena intacta -hasta se ve ropa en el bidet y productos de aseo-, la cantante hizo gala de sus ya famosos tattoos.

Cande recibió muchos elogios pero un detalle del ambiente le robó el protagonismo. Un usuario reparó en los artefactos y planteó una cuestión muy certera: "¿Por qué tienen dos cosos para poner el papel higiénico?". La artista validó la duda y respondió: "Para pensar. Es una pregunta que me hacen mucho. Vino así el baño".

Cande vive una de las cuatro lujosas suites del piso 24 de Le Parc de Figueroa Alcorta donde vive todo el clan Tinelli y el baño es propio. Por eso, lo reconvirtió en un lienzo con dibujos y vinilos en el mármol italiano (una picardía para muchos, pero arte para ella) y stickers en el espejo.

La cantante probó el año pasado abandonar el hogar familiar y empezar una vida independiente en un departamento. La experiencia no le resultó. Al poco tiempo volvió a Le Parc y puso en alquiler la propiedad para tener un ingreso extra.

"Sí me toca (la crisis), aunque no me quejo porque no me falta nada. Pero sí se nota en mi marca de ropa. Tuvimos que cerrar un local. En la música también, vender entradas es difícil. La gente está cuidadosa... y está bien", dijo Cande.