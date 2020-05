Andrea Estévez junto a sus padres en el día de su cumpleaños.

Andrea Estévez habló en el programa Podemos Hablar sobre los temas que hoy la preocupan y entristecen: el coronavirus, la reciente muerte de su papá (ocurrió a fines del mes de febrero por un infarto) y la polémica separación que está llevando con su ex, Juan Manuel García, de quien esta semana se enteró que se casó en los Estados Unidos con otra mujer a una semana de haberse separado de ella.

Estévez relató: “Me pasaron dos cosas muy fuertes. Más allá del Covid-19, unos días antes falleció mi papá. Entonces, estoy en casa con mi nena y con mi mamá. El tema es el encierro, más el fallecimiento de mi papá y la ausencia. Por todo esto, empecé a tener mucho miedo a la muerte. A los diez días de que comenzara el aislamiento total, comencé con ataques de pánico. Tuve tres ataques y nunca había tenido. Es horrible”.

“Le tenía miedo a la muerte y sentía que estaba contagiada. Me tomaba la fiebre tres veces por día. Por suerte ya no me pasa. Este es el momento más difícil de mi vida. Estoy sola con mi hija y me cuesta todo mucho. Con mi nena y mi mamá vivíamos juntas, pero ahora fue que empecé a tenerle miedo a la muerte a tal punto que a los diez días de que comenzara el aislamiento total empecé con ataques de pánico”, siguió.

“A los 10 días de nacida mi hija descubro una infidelidad, seguida de una cantidad de mentiras increíble, como que me estaban abriendo los ojos por todos lados. Esperé los tres primeros meses porque no podía sacar a mi hija del país. Por suerte estaban mis papás, que se iban a ir a los 10 o 15 días y se quedaron casi hasta el final de mi estadía. Dije ‘regreso a la Argentina’. En ese momento no me había separado pero estábamos en crisis, con una hija de por medio. Él no volvió nunca más hasta el día de hoy. A su hija no la ve hace un año y ocho meses”, sumó Estevez.

“Conocía a la persona con la que se casó porque habíamos compartido comidas y ella estaba con su novio de cuatro años al lado. Así que es como raro. ¿Si fue por los papeles? Todo puede ser, no lo sé. Pero no tengo un padre presente para mi hija, ni económica ni físicamente. Aporta un mínimo”, explicó Andrea.