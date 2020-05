Polémica por video de Cascini.

En pleno debate por la liberación masiva de presos con la excusa del coronavirus y con cacerolazos en todo el país en muestra de rechazo de dicha medida, se dio a conocer un video donde el ex Boca y actual dirigente, Raúl Cascini, se muestra a favor de dicha medida. Desde Boca no están nada contentos con dicha actitud y planean tomar medidas.

El video fue grabado antes del motín de Devoto donde varias personalidades del deporte y Rafael Di Zeo (uno de los jefes de la barra brava de Boca) piden por la mejora en las condiciones de salud de los presos.

"La salud es un derecho y en las cárceles también", dice en una cuestionada declaración, Raúl Cascini, ex mediocampista de Boca y una de las personas de mayor confianza de Juan Román Riquelme dentro del actual Consejo de Fútbol del club de la Ribera.

El video del ex Boca no cayó para nada bien en la dirigencia del Xeneize y tendrán una reunión en las próximas horas para determinar los pasos a seguir ya que este es un tema de extrema sensibilidad para la sociedad, con fuertes muestras de rechazo por parte de la mayoría de los argentinos.

Di Zeo, uno de los históricos barrabravas de Boca, también envió su mensaje de apoyo: "A los muchachos que están privados de su libertad queremos decirles que la hinchada de Boca, el Jugador número 12, por intermedio mío, los apoya en la huelga de hambre. Vamos todavía".

Quien también aparece en el ideo es José Basualdo, también dejó su mensaje: "Hola, soy Pepe Basualdo y quiero decirles que la salud es para todos, pero también para los que están en las cárceles. Incluyámoslos".

El Turco García, emblema de Racing, y la Hiena Barrios, el boxeador que cumplió distintas etapas de una condena por atropellar en 2010 a Yamila González, una joven de 20 años embarazada que perdió su vida en la tragedia automovilística, también participaron del video.