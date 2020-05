Luis Guarnieri desde China informó de la situación actual.

Luis Guarnieri es especialista en salud y residente de China y habló en Mañanas Informadas por Canal 26 sobre cómo está el país hoy luego de ser el lugar donde se originó el coronavirus.

En cuanto a la creación del virus en oriente, el especialista destacó: "El origen es una mutación del coronavirus del SARS que atacó en China en 2003 luego de 17 años su evolución es como hoy conocemos el COVID-19".

"La vida aquí está muy bien luego del coronavirus aquí en China... pasamos un mes de cuarentena estricta y al otro mes se fue liberando por fases, allí todo fue con cautela y recuperación progresiva".

Guarnieri contó como es salir a la calle a transitar y la vuelta de la cuarentena de la población: "Todo el tiempo tenemos que usar barbijos... Cuando ingresás a algún sitio, tenés un código QR que te escanean y sí estás en verde pasas sino llaman a la policia y la ambulancia para que te analicen".

"Aquí el estado vigila a todos, es como un Gran Hermano pero en la vida real.... Ellos siempre van a saber donde vos estás con su método de vigilancia", sentenció el especialista en salud desde China.

En cuanto a las pruebas del gobierno de Estados Unidos que dice que el virus surgió de un laboratorio chino, el especialista dijo: "Son noticias falsas, el mismo gobierno chino y el laboratorio acusado no tienen la tecnología para desarrollarlo".

Sin embargo, pese a su respuesta, el gobierno de Donald Trump dice tener pruebas suficientes sobre sus acusaciones que ha dado a conocer a todo el mundo y donde habla del ocultamiento de información por parte de China en torno al Covid-19.

Autoridades estadounidenses creen que China ocultó la magnitud del brote del coronavirus -y qué tan contagiosa era la enfermedad- a fin de acaparar los suministros médicos necesarios para hacerle frente, de acuerdo con documentos de inteligencia.

Los funcionarios chinos "ocultaron intencionalmente la gravedad" de la pandemia al mundo en los primeros días de enero, según un informe de cuatro páginas del Departamento de Seguridad Nacional fechado el 1 de mayo y que obtuvo The Associated Press . El anuncio fue efectuado luego de que el gobierno del presidente Donald Trump ha intensificado sus críticas hacia China , entre ellas las declaraciones de ayer del secretario de Estado, Mike Pompeo , en las que responsabiliza a Pekín de la propagación de la enfermedad y exige que se le haga rendir cuentas.