Villa y Quintero, Boca y River.

Daniela Cortés, ex pareja del jugador de fútbol Sebastián Villa, habló nuevamente y dio detalles sobre las agresiones sufridas por parte del delantero de Boca. Aseguró que el año pasado perdió un embarazo por los golpes recibidos.

Además, explicó qué fue lo que le sucedió con Juan Fernando Quintero, de River, en la última noche que se vio con Villa.

“Él se fue de la casa y yo me quedé muy mal, asustada en casa. Estaba asustada por mi familia... Como a la hora, hora y media, no sé bien cuánto tiempo pasó, recibo una llamada de Juan Fernando Quintero diciéndome que Sebastián iba a venir por el pasaporte, que no lo encontraba. Y yo le dije cómo le voy a abrir, me va a volver a pegar... ", relató Daniela Cortes.

Y siguió: "Entonces Juanfer me dijo 'tranquila, él no te va a volver a tocar. El está con mi primo, yo lo mandé con mi primo para que no te vuelva a hacer daño. Tranquila, abrile que busca el pasaporte y que se vaya'. Entonces le abrí, con mucho miedo. Pero sí, efectivamente estaba el primo de Juanfer. Entró, tiró todo al piso, encontró el pasaporte y se fue insultando...", contó en diálogo con Crónica TV.

El futbolista de River Plate alojó a Villa en su propia casa el domingo por la noche, debido a que los dos vivían en el mismo country, el Saint Thomas de Canning. Pero una vez que se concretó la denuncia, la Justicia le dictó una restricción perimetral de 1.500 metros al delantero de Boca, por lo que tuvo que abandonar el lugar e irse a un departamento en la Ciudad de Buenos Aires.

Daniela Cortés y Sebastián Villa, en otros tiempos.

Así mismo, el juez a cargo de la causa, Horacio Hryb, prohibió a Villa la salida del país durante 30 días para evitar que pudiera marcharse a Colombia en un vuelo privado.

Aquí, uno de los posteos de Daniela Cortés denunciando las agresiones.