Un taxista de nacionalidad peruana fue detenido cuando circulaba con más de 160 dosis de cocaína listas para la venta por las calles del barrio porteño de Constitución.

El procedimiento fue realizado en las últimas horas efectivos de la Brigada de Precursores Químicos de la Policía de la Ciudad en Estados Unidos al 1.200.

Según informaron fuentes de la fuerza, detectaron que el conductor de un taxi Volkswagen Suran realizaba movimientos sospechosos, por lo que decidieron acercarse al mismo, en presencia de dos testigos.

Al revisar el vehículo, los policías descubrieron en su interior un total de 162 dosis de cocaína listas para su comercialización.

El taxista, de 38 años y quien aparentemente comercializaba droga, fue inmediatamente detenido y quedó a disposición del fiscal Walter López.