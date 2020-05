Mujer violentamente atacada en Bahía Blanca.

Cintia García es una joven mujer sobrevivió de milagro a un intento de femicidio durante el último fin de semana, cuando su pareja la prendió fuego frente a dos de sus hijas en su casa de Bahía Blanca. "Nunca pensé que iba a hacer eso. Me roció y fue a buscar un encendedor, con mi nena al lado y la bebé a upa", relató la víctima de violencia de género sobre el dramático momento.

Las secuelas físicas que dejó la agresión, quedaron a la vista. Las otras marcas están lejos aún de cicatrizar. Luego de que Maximiliano Cayumil, su pareja y padre de sus hijos, intentara asesinarla, una vecina que escuchó los gritos la puso abajo de la ducha y la salvó de morir quemada.

En diálogo con La Brújula 24, la víctima contó que la discusión comenzó después de que Cayumil volviera de la comisaría, donde había ido para denunciar a un ex novio de ella. "No sé qué habrá escuchado en la comisaría porque cuando regresó me empezó a acusar de haberle mostrado el bebé a mi anterior pareja", relató.

Noticias relacionadas

En ese instante, no fue suficiente que Cintia lo negara y tampoco que tuviera a su beba, de apenas 15 días, en brazos para amamantarla. "Se paró al lado de la cama y me dijo que me iba a rociar con alcohol etílico para prenderme fuego. Nunca pensé que fuera a hacerlo", manifestó la mujer atacada, de 28 años.

Como fuera, poco después el hombre volvió con un encendedor y cumplió con su amenaza: "La primera chispa no me agarró y la segunda ya hizo que tome fuego. Después de eso no me acuerdo nada. Mi hija más grande vio todo".

Huellas de la salvaje agresión.

El agresor fue ubicado rápidamente por la policía caminando por la calle a muy pocas cuadras de la casa donde ocurrió el ataque. Fue trasladado a la comisaría donde quedó detenido acusado de "homicidio agravado".