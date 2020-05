El ministro Katopodis y Gustavo Menéndez.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, recorrió los avances de la obra de la Autopista Presidente Perón junto al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez.

"Gracias querido Ministro de Obras Públicas de la Nación Gabriel Katopodis por esta nueva visita a Merlo en este caso a los avances de esa obra monumental que es la Autopista Presidente Perón", expresó Menéndez.

Your browser does not support the video element.

"Gracias a nuestro querido Presidente por esta inversión que le dará muchísimo potencial a Merlo y a la región para la recepción de futuras inversiones", comentó.

Noticias relacionadas

"Gracias a los compañeros y amigos Gustavo Arrieta y Alejandro Urdampilleta Administrador y Sub Administrador de Vialidad Nacional", agregó.

"5 visitas en 4 meses hablan a las claras de un Ministro nacional muy presente en las necesidades de los municipios", manifestó.

"Esta obra le dará la oportunidad histórica a Merlo de repensarse económicamente, es la gran posibilidad de dejar de ser una ciudad dormitorio para ser un centro industrial, productivo y comercial que genere una muy mayor circulación económica que permitan la creación de miles de puestos de trabajo para nuestros vecinos aquí, cerca de sus hogares", dijo.

"Agradezco especialmente la participación en este proceso a Guillermo Bustos y a todos los trabajadores y profesionales de nuestra Secretaria de Obras Públicas de Merlo", cerró el intendente.