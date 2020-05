Marcela Tinayre fue quien confirmó la muerte de su tía a su madre.

Marcela Tineyre arrancó en su programa sobre como fue el momento que le transmitió a su madre la muerte de Silvia "Goldy" Martínez Suárez. "Me tomo dos minutos para agradecer todas las enormes muestras de cariño, todas las manifestaciones de condolencias. El viernes 1 de mayo, a las 19.10 me avisaron que falleció mi querida tía, una mujer extraordinaria", afirmó.

La conductora contó que está pendiente de la Chiqui, que en agosto pasado también tuvo que afrontar la pérdida de su hermano José Martínez Suárez. "Estoy cuidando mucho a mi mamá porque en siete meses perdió a sus dos hermanos. Y a cualquier edad eso es muy fuerte", advirtió.



Con mucha emoción, Marcela relató que fue ella quien le comunicó a la diva la noticia. "Fue una de las cosas más difíciles de mi vida. Fue muy tenso, uno no sabe cómo actuar. Ella, que ha pasado por pérdidas tremendas, me abrazaba a mi, fue al revés", recordó.

Por último, la conductora envió sus condolencias a los hijos de la actriz. "Tía Goldy era una mujer increíble, bellísima, educada, culta, graciosa. Abrazo a mis primas, Mónica y Gloria, a sus nietos y bisnietos; todos la amábamos", concluyó.

