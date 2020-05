El periodista y analista internacional, Manuel Castro, dio su visión en CANAL 26 sobre la actual situación política, económica e internacional entre Estados Unidos y China a raíz de la pandemia del coronavirus y el rumor de un posible enfrentamiento armado entre ambas potencias.

Respecto al origen del virus, reflexionó: "La credibilidad de China no está y por eso piden información. La presión es cada vez mayor, Alemania pide explicaciones y amenaza con represalias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya está estudiando qué hacer".

"Las represalias de Trump siempre han sido económicas, pero así han iniciado todas las guerras", sentenció.

"El poderío militar de EEUU sigue siendo superior a China, para 2030 posiblemente pueda superarlo. Lo que pasa es que aquí hay una diferencia ente la guerra fría y enfrentamientos con orientales. Si aquí alguien da un paso adelante, estamos todos perdidos. Acá hay un enfrentamiento para ver quién tendrá el potencial mundial en 2030", comentó.

"Trump no fue culpable, la OMS le dijo que no era necesario cerrar fronteras. De ahí el fuerte enojo, hay un juego de intereses muy grandes: comercio, dinero y geopolítica", explicó.

Respecto a la ruta de la seda, una apuesta del gigante asiático para ser superpotencia, analizó: “Hay un choque cultural entre poblaciones con necesidades económicas, el poder del dinero de China hace que muchos países acepten sus condiciones. Pero hay un avance brutal de los orientales, tomando puertos y ciudades. China necesita expandirse a través de los puertos para que entren las materias primas.”

"Acá hay intereses, sin buenos ni malos, esto es geopolítica. Todas las guerras esconden un sentido económico. Para ser una gran potencia se necesita tener un poder militar importante, China apunta a eso", concluyó.

*Manuel Castro, periodista de internacionales de CANAL 26.