Casados con hijos regresará al teatro Gran Rex en enero del 2021. El estreno estaba previsto para este año y ya se habían vendido las entradas, pero debido a la pandemia postergaron el comienzo de las funciones para más adelante. Mientras los fanáticos aguardan ansiosos por el regreso de esta familia, Florencia Peña y Guillermo Francella grabaron un nuevo sketch que puede verse en las redes sociales.

“La cotorra canta hasta morir” es el título del divertido video que tiene como protagonistas a la famosa pareja de Moni y Pepe Argento. En este minicapítulo, que fue escrito por Diego Alarcón, Axel Kuschevatzky y Renzo Berecoechea, ambos siguen separados por la cuarentena, ella está en Santa Fe cuidando a su madre y él se encuentra en su casa de Buenos Aires, acompañado por sus hijos, Paola y Coqui.

Todo comienza cuando Pepe recibe un llamado telefónico desde un número privado. “Te salió privado porque tengo un celular nuevo que no sabés lo que es. Es la última papa de la cacerola”, le dice Moni, muy emocionada. “¿Cómo nuevo?, no podés salir a la calle y menos para comprar”, le responde su pareja. “No, me lo mandaron, lo vi por tevé, me enamoré y lo tarjeteé”, le contesta.

Luego, la mamá de Coqui y Paola le pregunta si la extraña. Fiel a su estilo y con tono irónico, su esposo le dice: “Mucho Moni, a veces no lo puedo manejar. ¿Qué me pasa? Es la ausencia tuya. Lo que más quiero es dejar de disfrutar la cama de dos plazas para mí solo, no aguanto más. Tengo ganas de tener al lado roncando a mi oso de montaña con tos convulsa”.

Cansada de la distancia, ella añora un encuentro familiar después de tantas semanas de estar distanciados. “Yo creo que Dios no escucha mis plegarias, porque le pido todos los días, tráemela de Santa Fe, me gustaría que estemos todos juntos. Felices los cuatro”, afirma Pepe, nuevamente en tono irónico. Rápidamente, ella comienza a cantar el popular tema de Maluma. “¡Basta, Moni, realmente me volvés loco!”, dice Pepe.

Antes del estreno de la comedia, se generó un escándalo entre el elenco y la producción de la obra encabezada por Gustavo Yankelevich, luego de que se confirmara la ausencia de Érica Rivas, la actriz que interpretaba el personaje de María Elena. A través de Instagram, ella señaló que los productores le informaron por WhatsApp que ya no formaría parte del proyecto. De esta manera, quedó en evidencia los conflictos que aparecieron en la negociación de los contratos y la definición de los guiones.

Además, se filtró un mail que Érica le había enviado a Diego Alarcón (uno de los escritores de la obra) luego de leer los guiones de algunos spots. La artista, que suele expresar su militancia a favor de los derechos de las mujeres en las redes sociales, pidió ver los libros para estar al tanto de cómo harían humor en esta comedia, en un momento en el que hay que tener mucho cuidado al hacer chistes sobre el rol de la mujer y el feminismo. Finalmente, no se pusieron de acuerdo y la actriz quedó afuera de la obra. Una mala noticia para muchos fanáticos que les encantaría verla otra vez sobre el escenario.