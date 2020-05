Telecentro Play, Cuatro bodas y un funeral, serie.

Cuatro bodas y un funeral (en inglés, Four Weddings and a Funeral) es una miniserie de televisión web estadounidense de comedia romántica, basada en la película británica de 1994 del mismo nombre, escrita por Richard Curtis.

La miniserie, que se estrenó el 31 de julio de 2019, fue creada por Mindy Kaling y Matt Warburton, su showrunner fue Tracey Wigfield, y fue protagonizado son Nathalie Emmanuel, Nikesh Patel, Rebecca Rittenhouse, Brandon Mychal Smith, y John Paul Reynolds.



