Shakira y Jennifer Lopez.

Ya han pasado tres meses desde la majestuosa actuación de Shakira y Jennifer Lopez en la Super Bowl 2020, y la del Bronx ha querido tener un recuerdo para un día tan especial. La cantante ha publicado en su Instagram una serie de vídeos de los ensayos que llevó a cabo junto la colombiana.

La cantante estadounidense JLo, reveló en su cuenta de Instagram una serie de video en los cuales mostraba cómo le enseñó a Shakira su conocido booty shake.

Asimismo, JLo acompañó los videos con un mensaje en su cuenta de Instagram: “No puedo creer que ya han pasado 3 meses desde el Show de Medio Tiempo del Super Bowl LIV”, publicó.

En los clipsse puede ver a las populares cantantes juntos con el grupo de bailarines practicando todo lo que se pudo ver aquella noche en el Estadio Sun Life.

El show del intermedio de la Super Bowl 2020 pasará a la historia por diversos motivos. No solo fue un espectáculo inolvidable sino que estuvo protagonizado por dos mujeres de origen latino, algo nunca antes visto en el evento deportivo de mayor repercusión en Estados Unidos.