Brad Pitt y Luciano Chierichetti.

Un joven argentino se volvió famoso en la plataforma de videos TikTok debido a su supuesto parecido con Brad Pitt. En su cuenta de la red social, Luciano Chierichetti, publicó contenidos aparentando ser el actor e imitándolo.

Algunos usuarios, rápidamente, le pidieron al joven que confesara que en verdad se trataba de un filtro, para que no generara falsas expectativas por su semejanza con el actor estadounidense.

“Es el clon de Brad Pitt”, escribió un usuario, quien parecía creerle a Luciano. Otros, en cambio, creyeron que se trataba de un filtro y recurrieron al humor. “Es Benjamin Button”, señaló otro internauta, por su parecido al personaje interpretado por el actor en la película que lleva este nombre.

Lo más probable es que el influencer esté usando una aplicación o un filtro para que en su cara se reproduzca el rostro de Brad Pitt. De esta manera, capta cada movimiento facial y termina dando la sensación de que es el mismo actor el que está hablando o posando.