Javier Milei

Javier Milei habló en exclusiva con Eduardo Serenellini en El Locutorio de RADIO LATINA (FM 101.1) acerca de la situación económica en medio de la cuarentena por coronavirus.

En relación a la deuda externa, Milei dijo: “La propuesta que ha hecho el Gobierno es muy mala, es muy agresiva con los acreedores y además tiene errores técnicos muy groseros propios de un amateur, porque querían un resultado ridículo”.

“El Coronavirus sólo explica el 1% de las muertes en el mundo y aún así están destruyendo la economía”, comentó el economista y señaló que “en vez de mostrar los casos que salieron mal como España e Italia, ¿por qué no muestran los casos exitosos como Suecia, Israel o Corea del Sur?”.

“Los parásitos políticos se están dando cuenta que sin actividad económica no hay pago de impuestos y no pueden robar”, exclamó Javier Milei y sentenció que “la recaudación se está desmoronando”.