Venta de autos nuevos en Europa

La pandemia de coronavirus golpea con dureza al sector automotriz en Europa y las ventas de coches nuevos en el Viejo Continente cayeron en picada.

Italia es el país más afectado, con un descenso, en el mes de abril, de un 97,5% respecto al mismo mes del año anterior. Le siguen muy de cerca el Reino Unido y España, con un 97% y un 96,5%, respectivamente.

Después Irlanda, con un 96,1%. Importantes caídas, aunque menores, en Francia y Portugal, con un 88% y un 84,6%, respectivamente.

En España, este abril se registraron los peores datos en matriculaciones de los últimos 20 años. Lo dice la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. Según Anfac, la marca española Seat sigue siendo la más vendida en 2020, aunque en abril el líder de ventas fue el Grupo PSA, formado por Opel, Citroën y Peugeot.

