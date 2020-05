Mujer quemada en Bahía Blanca.

La madre del joven detenido el último fin de semana en Bahía Blanca después de que intentara quemar viva a su pareja mientras ella amamantaba al bebé de ambos admitió la responsabilidad de su hijo en el hecho, pero dijo: "Lo obligaron a hacerlo".



Su pareja la prendió fuego con su beba recién nacida en brazos: "Mi hija más grande vio todo"

Cintia García sobrevivió de milagro, y también gracias a la ayuda de una vecina que escuchó sus gritos y logró ponerla a tiempo bajo el agua de la ducha. Después, con las secuelas del ataque a la vista, compartió con los medios un dramático relato sobre ese momento.

Más tarde, el mismo domingo, la policía detuvo a Maximiliano Cayumil por intento de femicidio. Su mamá, Nora Arcés, habló con Telefé Noticias y trató de justificar su comportamiento. "Él no es víctima porque lo que hizo no tiene nombre", reconoció la mujer. Sin embargo, cuestionó a quienes lo critican sin conocerlo ni saber tampoco cuáles fueron los motivos que originaron la discusión entre la pareja. "Están embarrando a un chico que era tranquilo, que le destrozaron la vida y no me gustaría estar en el lugar de él ni en el de ella tampoco", afirmó.

La madre de Cayumil insistió con que no defiende su comportamiento, pero tampoco el de quienes lo escrachan en las redes sociales. "Ellos no saben porque él le hizo eso a la chica", dijo, y remarcó: "Sólo le voy a pedir perdón a Dios por lo que hizo".

"Él ha pasado muchas cosas con ella. Está su ex que iba, tenía restricción y estaba todo el día golpeándole la puerta. Ella no contó que el hombre este iba, la agredía y le pegaba", contó antes de sugerir que su nuera seguía manteniendo una relación con esta persona.

Entonces señaló: "Ella le dijo a mi hijo que la bebé que tienen de 15 días no era de él". Y redobló: "Lo mató en vida y lo incitó a hacer lo que hizo. Mi hijo cometió un error porque lo instigaron a hacer eso. Yo pongo las manos en el fuego porque él no tendría que haber hecho eso, pero lo obligaron a hacerlo".

En tanto, Cayumil se negó a declarar ante el fiscal de homicidios Jorge Viego y sigue detenido acusado de intento de homicidio doblemente agravado, por mediar relación de pareja y violencia de género.