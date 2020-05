Ignacio Scocco, jugador de River.

Ignacio Scocco ya tendría decidido volver a Newell’s​. La resolución y el anuncio fueron pateados para el próximo mes. Y así quedó al límite de la finalización de su contrato con River, ya que el vínculo vence el 30 de junio. Aunque para cuando la pelota vuelva a rodar lo más probable es que a Nacho ya no se lo vea con la banda roja, sino con la camiseta roja y negra, la del club en el que se crió y debutó en Primera División.

“La idea es no renovar con River. Y tiene todo encaminado para que vuelva a Newell’s; lo económico ya está hablado”, dijo un amigo del delantero. ¿Y entonces por qué no lo blanquea ahora? El motivo tiene que ver con que está esperando que salga la nueva reglamentación desde la AFA. Si todos los vencimientos de los contratos (que en principio finalizarán el 30 de junio) se estiran a diciembre o no. Si se extienden, tendrá que permanecer seis meses más en River. De lo contrario, quedará con el pase en su poder y el camino libre para regresar al club rojinegro del Parque de la Independencia, en Rosario. Por ahora, los contratos terminan el 30 de junio.

La pandemia desatada por el coronavirus atrasó los plazos. “¿Para qué apurarse?”, comentó otra fuente cercana al jugador. En definitiva, Nacho se tomó su tiempo para madurar una decisión difícil, aun cuando Marcelo Gallardo ​-indirectamente- le pidió que la hiciera pública antes de finalizar la Superliga, cuando dijo que se defina la situación con rapidez porque necesitaba saber "con qué jugadores podría contar para el próximo semestre".

Newell's deberá resolver con urgencia: la FIFA lo inhabilitó porque debe 400 mil dólares -más los intereses- al club O'Higgins de Chile por el pase de Cristian Insaurralde. Esto le impediría a La Lepra inscribir cualquier futbolista por los próximos tres mercados de pases. Pero la entidad rosarina tiene dos caminos. Llegar a un acuerdo con los trasandinos y pagar la deuda, algo que ya negocia. O bien apelar al TAS (Tribunal de Justicia Deportiva), pero esa decisión dejaría en suspensa la vuelta de Scocco.

“River es muy grande, es un lugar donde muchos que se han ido les gustaría volver y habla muy bien de lo que es el club como familia, institución y equipo. Es un motivo de orgullo porque estamos parados sobre una base sólida. Yo hablé con Scocco y le ofrecimos renovar y seguir con nosotros”, dijo Gallardo en una conferencia de prensa, en el predio de Ezeiza, en febrero de este año.

Scocco tendría otros planes. “Mi deseo es terminar mi carrera en Newell’s”, había blanqueado antes de fin del año pasado, justo entre medio de la impotencia que sintió por no poder jugar la final de la Copa Libertadores y de volver a sentirse importante tras ganar la Copa Argentina en Mendoza, ante Central Córdoba de Santiago del Estero, cuando hizo un gol y fue figura junto al otro Nacho (Ignacio) Fernández.

A fin de mes (el 29) Scocco cumplirá 35 años. Y cree que es el momento de regresar al club que lo cobijó cuando tenía 14 años, en el que creció, debutó en Primera y también fue campeón por primera vez. La situación del fútbol argentino en medio de la pandemia por el coronavirus establecerá si es a mitad o a fin de año. En Newell's, lo esperan con los brazos abiertos, eso está claro.