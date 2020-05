Coronavirus en Reino Unido. Reuters.

El Reino Unido se ha convertido en el país con más muertos en Europa por COVID-19. Con 32.313 fallecidos, ha superado a Italia en número de decesos, según la Oficina Nacional de Estadísticas.

Unos datos algo superiores a los ofrecidos por Sanidad.

De este modo, se convierte claramente en el centro de la pandemia en Europa en estos momentos.

Noticias relacionadas

Pese a las malas cifras, el primer ministro británico, Boris Johnson, dará a conocer esta semana sus planes para el desconfinamiento y la reactivación de la economía.

Una aplicación de rastreo: Londres acaba de lanzar una aplicación de rastreo de la COVID-19. La prueba piloto ha comenzado en la Isla de Wight, en el sur de Inglaterra.

¿Pero cómo funciona? Si alguien tiene síntomas, la usa para informar a las autoridades sanitarias. Éstas, a su vez, activarán notificaciones a todas las personas con las que haya estado en contacto.

Informe sobre Coronavirus en Reino Unido. EuroNews.

"Cuantas más personas descarguen la aplicación, más personas se protegerán a sí mismas, protegerán a sus familias y a sus comunidades. Está diseñada para dar privacidad, hay apoyo de los partidos. Según una reciente encuesta, el 80 por ciento de las personas en la isla de Wight quieren descargarla. Son buenas señales y tendremos una gran campaña de comunicación para explicar a la gente los beneficios de este programa de test, seguimiento y localización a medida que lo desarrollamos en todo el país", dijo Matt Hancock, secretario de Salud del Reino Unido.

WATCH: Our test, track & trace system enables us to defeat and slow the spread of #coronavirus. Our app - launching as a pilot today on the Isle of Wight - is a vital part. ⁦@SkyNews⁩ pic.twitter.com/gllEBzl65z