BlackRock.

A pocos del vencimiento del plazo original del canje de la deuda argentina, el Ministerio de Economía dio hoy una señal de abierta confrontación con uno de los acreedores más grandes de la Argentina.

En un curioso comunicado de prensa, el ministerio que conduce Martín Guzmán dio a conocer la propuesta que le formuló el fondo de inversión BlackRock y la rechazó por ser poco realista.

Fuentes de la cartera ratificaron que la idea del Gobierno es llegar a un rápido acuerdo para no caer en default. No precisaron si, como dejó trascender la Casa Rosada, el canje se extenderá hasta el 21 de mayo ante la escasa adhesión registrada hasta ahora.

Este informe sobre BlackRock se dio a conocer después de que la misma cartera emitiera un comunicado en el que les propuso a los tres comités de acreedores que presentaran una contraoferta para llegar a un acuerdo. Y, también, luego de que el Palacio de Hacienda dejara trascender en más de una oportunidad que BlackRock aparece como el grupo más hostil a un entendimiento para evitar un default.

“Uno de los grupos de inversores compartió sus reacciones a los lineamientos de la restructuración por medio de presentar una contrapropuesta”, indicó y al lado adjuntó un documento que se llama “BlackRock”.

“Esta contrapropuesta se basó en la suposición de que Argentina solo tiene restricciones de liquidez a corto plazo y propuso resolverlas por medio de un alivio parcial y decreciente del cupón en efectivo durante los primeros cuatro años antes de volver a los niveles contractuales”.

Además, el fondo sugirió “una compensación del alivio del cupón con pagos en especie y una ampliación de 4 años del plazo de vencimiento para los bonos cuyo vencimiento sea antes de 2028”,

En su presentación BlackRock sugirió pagar la tasa de interés de los nuevos bonos con la siguiente fórmula: en el primer año de pago, el 75% se abonaría con un bono y el 25% en efectivo; en el segundo y tercer año, 50% y 50%; y el cuarto, el 25% en un bono y el 75% en cash.

Además, consideró que el tratamiento de los nuevos bonos estará sujeto a que la Argentina alcance un acuerdo a 10 años con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para pagarle su deuda de USD 44 mil millones.

Para Economía, "esta contrapropuesta era básicamente incompatible con el marco macroeconómico de las Autoridades y no reconocía la necesidad de un alivio de flujo de efectivo a largo plazo para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública de Argentina”.

“Teniendo en cuenta los puntos de vista escuchados durante las variadas conversaciones con los acreedores y sus asesores, y en vista del mandato dado por el Congreso de Argentina en relación con la disponibilidad limitada de reservas para continuar con el pago de la deuda, las autoridades procedieron a anunciar los términos y condiciones de la propuesta de Argentina el 17 de abril de 2020”, sostuvo.

De inmediato, aclaró que “los acreedores de los grupos que estaban sujetos a los Acuerdos de No Divulgación fueron liberados de su deber de confidencialidad y restricciones comerciales”.

Negociación de deuda. BlackRock.

La respuesta desde Nueva York.

Desde Wall Street, la propuesta no se hizo esperar por una fuente allegada a este fondo, que adjudicó la difusión de este documento a parte de la lucha interna dentro del Gobierno entre quienes pretender acordar y los que prefieren ir hacia un default.

La fuente aclaró que este tipo de mensajes, difundidos en forma oficial, no ayudan a nadie, ni al Gobierno ni a los diferentes grupos de bonistas. Por otro lado, frente a la insistencia del Gobierno en señalar a BlackRock como el fondo más intransigente, subrayó que esa calificación fue “inventada” por el Gobierno por ser el fondo de inversión más importante en Wall Street. En particular, recordó que fue otro fondo (Fidelity) el que bloqueó un acuerdo con la provincia de Buenos Aires en enero, aunque luego habría vendido sus títulos bonaerenses a otros acreedores.

Respecto del paper de BlackRock que dio a conocer Economía, la fuente indicó que eran lineamientos para conversar y que, como en cualquier negociación, se parte de un techo y un piso para llegar a un punto de acuerdo. En este sentido, reiteró que la intención del fondo es llegar a un acuerdo razonable, que conforme a ambas partes.