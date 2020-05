Luis Brandoni.

La cuarentena que se lleva adelante en la Argentina por el avance del Coronavirus, moviliza y lleva a que todos, en cada sector, expresen sus opiniones en esta etapa tan difícil que nos toca atravesar.

Con este marco, el actor Luis Brandoni habló en el programa Mesa Chica, que se emite por LN+, y contó cuáles son sus sensaciones ante la liberación de presos y el beneficio otorgado por la Justicia, de prisiones domiciliarias.

A Brandoni, como a la sociedad toda, el tema lo llena de indignación.

Dijo Brandoni: "Me parece que es un despropósito lo que pasó, es una cosa muy difícil de explicar fuera de nuestras fronteras. Esto de liberar a cualquier cantidad de presos encarcelados por algunas razones, porque dicen "están viviendo mal porque están sobrepobladas las cárceles", efectivamente, pero no fue por sorteo ni por mala suerte, han cometido delitos. "Esto de liberarlos es algo inaudito, no logro entenderlo".

Entre tanto, el actor también contó sobre cómo vive el confinamiento obligatorio decretado por Alberto Fernández el 20 de marzo.

Brandoni fue claro y concreto al empezar y sostuvo que para él lo que es necesario destacar es que "no se habla de la actitud responsable, seria, bondadosa, generosa de la sociedad argentina" frente a esta pandemia.

"No es solamente la decisión del Presidente de llamar a la cuarentena, que fue muy oportuna, después había que llevarlo adelante con millones de argentinos y me parece que es para tener en cuenta. La inmensa mayoría de los argentinos nos hemos manejado con mucha prudencia y responsabilidad. Lo digo porque hay una sensación de fatiga por estar encerrados", comentó el actor para finalizar.

"La sociedad está en un proceso muy interesante y no se la van a llevar por delante otra vez", sentenció.