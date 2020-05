Thalia lamenta la muerte de su fan y amigo.

Thalía anunció a través de sus redes sociales la muerte de su mayor seguidor, Juan Carlos Pastrana, debido al coronavirus. La diva mexicana se mostró devastada en unos videos dedicados a su fanático, que tenía 36 años.

"La ThalyFamilia está de luto. Te recordaremos siempre Juan Carlos", escribió Thalia en un posteo publicado en su cuenta de Instagram junto a un video que evidencia la gran relación que forjaron a través de los años.

"Juan Carlos era uno de mis fans más presentes en tantos años. No hubo evento alguno donde Juanquis no se hiciera presente. Es este momento, su familia está deshecha. Murió joven, a sus 36 años nos dejó y fue debido al COVID-19", explicó al inicio del video con el tema "Habítame siempre" de la artista.

Luego, la cantante mexicana dedicó sentidas palabras para el joven en otro video compartido por el mismo medios “Juan Carlos Pastrana ha perdido la batalla contra el COVID-19, solamente tenía 36 años", reiteró visiblemente conmocionada.

"Esta es una pérdida que me duele infinitamente porque este chico lo único que daba era bondad, amor, bienestar, felicidad", remarcó al recordarlo.

Luego, la cantante, actriz y empresaria invitó a todos a que reflexionen y hagan caso a las recomendaciones preventivas que rigen en gran parte del mundo para evitar la propagación del coronavirus: "Todos somos vulnerables a la COVID-19, todos; (tenía) 36 años, joven, saludable, feliz, optimista y fue uno que no pudo con esta batalla que estamos viviendo en estos momentos”. "Por favor, se los pido, cuídense, cuídense más que nunca, porque somos muy vulnerables todos", pidió. Y agregó: "Nuestra familia manda oraciones a su familia con mucho amor, te queremos Juan Carlos donde quiera que estés”.

En la misma línea, Thalía se unió al mismo reto All In Challenge con la intención de unir "fuerzas" en estos momentos de crisis. Por eso dona "la oportunidad de que uno de ustedes participe en uno de mis próximos videos musicales".