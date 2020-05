Diego Giacomini

El economista Diego Giacomini habló sobre la cuarentena, la crisis económica y la deuda en “El Locutorio” por RADIO LATINA (FM 101.1) y en dúplex con TELEMAX.

“La cuarentena es un delito porque violenta los derechos naturales del ser humano de poder usar su propiedad primera, que es su propio cuerpo, con libertad”, manifestó Giacomini y aseguró que “la intervención estatal, como todas, está condenada a generar más perjuicios que hechos positivos y está condenada a desvirtuarse”.

En relación a los reclamos que se llevaron a cabo este miércoles en el centro porteño, el economista aseguró: "El planero empodera al político, el trabajador lo financia con impuestos"

“Guzmán se tomó 5 meses para presentar una reestructuración de deuda que podría haberse hecho en una tarde”, señaló el economista y explicó que “la ley de Estados Unidos se basa en la jurisprudencia, si un juez ya dijo que los bonistas tuvieron razón, como Griesa, se va a hacer mucho más rápido y los costos de hacerle juicio a Argentina serán más chicos”.

Frente a esto, Giacomini sentenció: “El principal perjudicado por el default es el privado por la suba del dólar, más inflación, más recesión, más desempleo, más caída del salario y las deudas que las empresas tengan afuera no van a poder pagarse”.