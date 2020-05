Coronavirus en la Villa 31, AGENCIA NA

Los casos de coronavirus en barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires ascendieron a 301 tras la confirmación de 52 nuevos diagnósticos positivos, informó el gobierno porteño.

En tanto, el número de fallecidos se mantuvo en el último reporte en seis personas, de las cuales una es una mujer de 84 años del Barrio 31, de Retiro, quien murió el pasado 2 de mayo.

La Villa 31 de Retiro es la más afectada con 198 personas infectadas, seguida por la Villa 1-11-14, en el Bajo Flores, también conocida como Barrio Padre Ricciardelli, con otros 79.

Noticias relacionadas

La distribución de casos se completa con seis en la Villa 21-24 (Zavaleta); seis en Ciudad Oculta; tres en el Barrio Ramón Carrillo; dos en Barrio 20; dos en Rodrigo Bueno; uno en Barrio Fátima; uno en Los Piletones; uno en el Barrio Inta; otro en el Barrio Mitre y uno de un paciente que prefirió no revelar su procedencia.

Your browser does not support the video element.

Así reflejaron la situación en la televisión de Europa, GENTILEZA EURONEWS

Este martes, autoridades de Ciudad y de Nación realizaron en conjunto 39 testeos de coronavirus en el Barrio 31, de los cuales 9 resultaron positivos para Covid-19 y fueron trasladados a hoteles, mientras siete dieron negativo y se espera para hoy el resultado de los 23 casos restantes que analiza el Instituto Malbran.

Los diagnósticos positivos de coronavirus en todo el territorio porteño suman 1.862, de los cuales 102 fallecieron y 529 fueron dados de alta, mientras se encuentran en estudio 6.160 casos sospechosos.