Mujer de 60 años fue despedida con aplausos tras curarse de coronavirus, CANAL 26

Una mujer de 60 años fue dada de alta de coronavirus en Bariloche y fue despedida con aplausos de todo el personal sanitario del Hospital Regional Bariloche.

La mujer respondió correctamente al tratamiento implementado por el personal médico y mostró una importante mejoría en su estado salud.

Your browser does not support the video element.

Visiblemente emocionado, la paciente solo pudo dar las gracias a quienes la acompañaron hasta la salida.

Noticias relacionadas

Bariloche mantiene a 36 pacientes activos positivos de coronavirus en un contexto en el que los casos llegan a 138 en toda la provincia de Río Negro.