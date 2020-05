Un incendio de proporciones se producía esta mañana en el deposito de una papelera del municipio de Quilmes, con más de 20 dotaciones de bomberos trabajando en el lugar.



Desde Bomberos Voluntarios de Quilmes confirmaron a NA que "son al menos 20" las dotaciones de bomberos que combaten en este momento el incendio, que se produjo en el deposito pepelero de ese municipio del sur del conurbano bonaerense.

Trabajan en el lugar dotaciones de bomberos de Quilmes, Bernal, Berazategui, Solano y La Florida.

El incendio se desarrolla en la esquina de la avenida Calchaquí y Madres de Plaza de Mayo.



Vecinos de Quilmes, en las redes sociales, aseguran que al menos se escucharon tres fuertes explosiones en el deposito papelero incendiado.

El humo produce baja visibilidad en toda la zona y algunos porteños reportaron olor a humo en barrios de la ciudad de Buenos Aires.

Alrededor de las 8, el fuego ya había sido controlado, pero las columnas de humo aún eran visibles desde varios kilómetros.